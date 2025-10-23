Подписана Дорожная карта между KOBİA и Агентством развития Сербии

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) и Агентство развития Сербии подписали Дорожную карту по реализации проектов в рамках Меморандума о взаимопонимании.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, документ был подписан председателем Совета директоров KOBİA Орханом Мамедовым и директором сектора международного сотрудничества Агентства развития Сербии Николой Янковичем на IX заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами.

Отмечалось, что в Азербайджане работают 9 сербских компаний, а азербайджанские строительные фирмы успешно реализуют крупные проекты автомагистралей в Сербии.

Сопредседатель комиссии, министр финансов Сахиль Бабаев подчеркнул, что в Азербайджане созданы благоприятные условия для бизнеса. Он отметил инвестиционный потенциал Алятской свободной экономической зоны и новой транспортно-логистической инфраструктуры, формирующейся в рамках проекта "Средний коридор", соединяющего Азию и Европу.

Министр пригласил сербские компании к активному участию в новых проектах в нашей стране, а азербайджанские компании - развивать сотрудничество в Сербии и на Балканах.