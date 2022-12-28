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По итогам 2022 года Илон Маск потерял 140 млрд долларов

По итогам 2022 года Илон Маск потерял 140 млрд долларов Илон Маск с начала 2022 года потерял около 140 млрд долларов личного состояния. По состоянию на 28 декабря, общее состояние миллиардера оценивается в 130 млрд долларов.
Бизнес
28 декабря 2022 г. 10:13
По итогам 2022 года Илон Маск потерял 140 млрд долларов

Илон Маск с начала 2022 года потерял около 140 млрд долларов личного состояния. По состоянию на 28 декабря, общее состояние миллиардера оценивается в 130 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index, к потере большей части состояния Маска приписывают падение акций Tesla на 68% и покупку им Twitter за 44 млрд долларов.

Отмечается, доля Маска в компании SpaceX является на данный момент его самым ценным активом стоимостью 47 млрд долларов, в то время как в Tesla его доля составляет около 40 млрд долларов. Несмотря на то, что бизнесмен приобрел Twitter за 40 млрд долларов, эксперты оценивают компанию всего в 20 млрд долларов. Также, по данным Bloomberg, доля Маска в The Boring Company составляет 3,3 млрд долларов.

Несмотря на резкое падение, бизнесмен остается вторым человеком в списке богатейших людей мира. Первое место с состоянием 163 млрд долларов занимает соучредитель и генеральный директор LVMH Бернар Арно. Третье место в рейтинге занимает индийский бизнесмен Гаутам Адани с состоянием 116 млрд долларов. Основатель Amazon Джефф Безос с состоянием 106 млрд долларов оказался на шестом месте. За прошедший год он потерял 86,3 млрд долларов.

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Версия на английском языке Elon Musk loses $140B in 2022

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