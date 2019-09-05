Названы сроки завершения первой стадии строительства азербайджано-российского автозавода - ЭКСКЛЮЗИВ

В октябре ожидается завершение первой стадии строительства завода по производству автомобилей в рамках совместного проекта компании Azermarsh (Азербайджан) и Горьковского автомобильного завода (группа ГАЗ, Россия).

Об этом сказал Report глава представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) в Азербайджане Нури Гулиев.

По его словам, на сегодняшний день идет активная фаза строительства завода в Гаджигабульском промышленном квартале.

«В октябре планируется бизнес-миссия автомобилестроительной компании ГАЗ. Будет организована торжественная церемония, посвящённая завершению первой стадии строительства завода, где мы организуем выставку автомобилей», - сказал Нури Гулиев.

Отметим, что девятого февраля 2019 года в Гаджигабульском промышленном квартале был заложен фундамент автомобильного завода, на котором будет собираться линейка 12 видов малотоннажных российских грузовиков "Группы ГАЗ", выпуск которых намечен на второе полугодие 2020 года.Объем инвестиций в предприятие составит 14 миллионов манатов.

Согласно меморандуму, российская сторона будет снабжать азербайджанских партнеров необходимым количеством деталей, а сборка будет осуществляться в Гаджигабуле. Речь идет о легких коммерческих автомобилях - ГАЗель Next, ГАЗель Бизнес, а также среднетоннажном грузовике - ГАЗон Next. Помимо этого, здесь планируется производство оборудования для машин скорой помощи и школьных автомобилей. В процессе производства также планируется использовать компоненты, произведенные в Азербайджане.