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Pepsi объединилась с производителем искусственного мяса

Pepsi объединилась с производителем искусственного мяса Один из крупнейших мировых производителей безалкогольных напитков PepsiCo объединился с ведущей компанией по выпуску искусственного мяса Beyond Meat
Бизнес
27 января 2021 г. 08:36
Pepsi объединилась с производителем искусственного мяса

Один из крупнейших мировых производителей безалкогольных напитков PepsiCo объединился с ведущей компанией по выпуску искусственного мяса Beyond Meat.

Как передает Report со ссылкой на CNBC, фирмы создали совместное предприятие, которое будет специализироваться на еде и напитках на растительной основе.

Новая компания получила название The PLANeT Partnership. Условия сделки и доли партнеров не разглашаются. Обе стороны рассчитывают использовать накопленный в своих отраслях опыт. На данный момент, Beyond Meat контролирует около 13 процентов глобального рынка искусственного мяса.

PepsiCo в свою очередь надеется быстрее достичь собственных целей устойчивого развития. Одна из них подразумевает сокращение вредных выбросов. В прошлом году компания подписала соответствующее соглашение с ООН.

Производитель напитков уже старается снизить содержание сахара в них и расширяет продуктовую линейку за счет более здоровых напитков и продуктов питания.

После сообщения о готовящейся сделке акции обеих компаний выросли в цене: PepsiCo — на один процент, Beyond Meat — на 16 процентов. Обе компании зафиксировали рост продаж в прошлом году, несмотря на пандемию коронавируса.

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