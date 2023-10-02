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Павильон Азербайджана начал работу на Doha Expo 2023

Павильон Азербайджана начал работу на Doha Expo 2023 Азербайджанский павильон, созданный при совместной организации Центра Гейдара Алиева и Министерства экологии и природных ресурсов на международной выставке садоводства Doha Expo 2023 (International Horticultural Expo 2023 Doha), начал работу с сегодняшнег
Бизнес
2 октября 2023 г. 11:22
Павильон Азербайджана начал работу на Doha Expo 2023

Азербайджанский павильон, созданный при совместной организации Центра Гейдара Алиева и Министерства экологии и природных ресурсов на международной выставке садоводства Doha Expo 2023 (International Horticultural Expo 2023 Doha), начал работу с сегодняшнего дня.

Как сообщает Report, Doha Expo 2023, которая будет работать со 2 октября по 28 марта 2024 года, посвящена теме ”Зеленая пустыня, лучшая окружающая среда“ (Green Desert, Better Environment).

В национальном павильоне демонстрируется богатство флоры Азербайджана, созданы композиции из растений в соответствии с климатическими зонами. Здесь же демонстрируется цветок Хары-бюльбюль.

В павильоне также представлены экспонаты и информация об азербайджанской культуре. Здесь представлены образцы ковроткачества, медного дела, "шебеке" и прочих ремесел.

На выставке представлены более 70 стран и около 20 международных организаций. В рамках выставки посетители смогут познакомиться с современным сельским хозяйством, технологиями и инновациями. Выставка организована в парке Аль-Бидда - одном из крупнейших в Дохе.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan pavilion starts operating at Doha Expo 2023
Версия на азербайджанском языке Фото“Doha Ekspo 2023”də Azərbaycan pavilyonu işə başlayıb

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