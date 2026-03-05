Пашинян рад развитию товарооборота с Азербайджаном
- 05 марта, 2026
- 13:52
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на дальнейшее развитие экономического сотрудничества с Азербайджаном.
Как передает Report со ссылкой на Арменпресс, об этом он заявил на брифинге с журналистами.
По его словам, в отношениях двух стран экономическая повестка начинает преобладать над политической.
"Похоже, экономическая повестка дня преобладает над политической, и это хорошо, потому что политические программы призваны служить экономической. События 8 августа (Вашингтонский саммит, 2025г) открыли достаточное поле для экономического сотрудничества, и я рад, что между Арменией и Азербайджаном формируется товарооборот", - заявил он.
Пашинян также выразил надежду, что в ближайшее время страны смогут не только импортировать товары друг у друга, но и наладить полноценный двусторонний экспорт.
Комментируя перспективы подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, он отметил, что пока сложно назвать конкретные сроки завершения этого процесса.