    Бизнес
    • 29 сентября, 2025
    • 10:54
    PASHA Holding в ближайшие 5 лет планирует формировать будущее инноваций в регионе

    PASHA Holding планирует в ближайшие пять лет сформировать будущее инноваций в регионе.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор PASHA Holding Джалал Гасымов в ходе церемонии открытия 5-го инновационного саммита INMerge, организованного PASHA Holding.

    "Сегодня InMerge - это движение, объединяющее предпринимателей, инвесторов и лидеров со всей Центральной Евразии и за ее пределами. Смотря вперед, на ближайшие пять лет, наша миссия остается ясной: зажигать идеи, строить связи и формировать будущее инноваций в регионе. Но давайте помнить: самая мощная форма инноваций начинается с обучения. Когда мы взращиваем культуру постоянного развития, когда мы поощряем любопытство, смирение и смелость бросать вызов самим себе, тогда мы не только готовимся к будущему - мы создаем его", - сказал Д. Гасымов.

    INMerge2025 Pasha Holding Джалал Гасымов
