PASHA Holding в ближайшие 5 лет планирует формировать будущее инноваций в регионе

PASHA Holding планирует в ближайшие пять лет сформировать будущее инноваций в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор PASHA Holding Джалал Гасымов в ходе церемонии открытия 5-го инновационного саммита INMerge, организованного PASHA Holding.

"Сегодня InMerge - это движение, объединяющее предпринимателей, инвесторов и лидеров со всей Центральной Евразии и за ее пределами. Смотря вперед, на ближайшие пять лет, наша миссия остается ясной: зажигать идеи, строить связи и формировать будущее инноваций в регионе. Но давайте помнить: самая мощная форма инноваций начинается с обучения. Когда мы взращиваем культуру постоянного развития, когда мы поощряем любопытство, смирение и смелость бросать вызов самим себе, тогда мы не только готовимся к будущему - мы создаем его", - сказал Д. Гасымов.