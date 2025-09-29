İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    "PAŞA Holdinq" növbəti 5 ildə regionda innovasiyaların gələcəyini formalaşdırmağı planlaşdırır

    Biznes
    • 29 sentyabr, 2025
    • 11:07
    PAŞA Holdinq növbəti 5 ildə regionda innovasiyaların gələcəyini formalaşdırmağı planlaşdırır

    "PAŞA Holdinq" növbəti beş ildə regionda innovasiyaların gələcəyini formalaşdırmağı planlaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "PAŞA Holdinq" MMC-nin baş direktoru Cəlal Qasımov holdinqin təşkil etdiyi 5-ci "INMerge" innovasiya sammitinin açılış mərasimində bildirib.

    "Bu gün "InMerge" Mərkəzi Avrasiya və onun hüdudlarından kənarda sahibkarları, investorları və liderləri bir araya gətirən hərəkatdır. Növbəti beş il üçün bizim missiyamız aydın olaraq qalır: ideyalar irəli sürmək, əlaqələr qurmaq və regionda innovasiyaların gələcəyini formalaşdırmaq. Lakin unutmayaq ki, innovasiyaların ən güclü forması öyrənməkdən başlayır. Biz daimi inkişaf mədəniyyətini formalaşdırdığımız, marağı, təvazökarlığı və özümüzə meydan oxumaq cəsarətini təşviq etdiyimiz zaman, təkcə gələcəyə hazırlaşmırıq - biz onu yaradırıq", - C.Qasımov vurğulayıb.

    PAŞA Holdinq INMerge Cəlal Qasımov
    PASHA Holding в ближайшие 5 лет планирует формировать будущее инноваций в регионе
    PASHA Holding announces 5-year plan to shape future of innovation in the region

    Son xəbərlər

    11:29

    Cəlal Qasımov: "INMerge" - Mərkəzi Avrasiyanın əsas innovasiya hadisəsidir"

    İKT
    11:29

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın rəqibinin Bakıya səfər planı bəlli olub

    Futbol
    11:29

    Vladanka Andreyeva dünya ölkələrini iqlim dəyişmələri ilə birgə mübarizəyə çağırıb

    Ekologiya
    11:26
    Foto

    ASCO yeni sərnişin gəmilərinin inşası üzrə son vəziyyəti açıqlayıb

    İnfrastruktur
    11:23

    "PAŞA Holdinq" rəsmisi: "INMerge" İnnovasiya Sammitinin əsasını startaplar təşkil edir

    İKT
    11:19

    Qırğızıstan rəsmisi: TDT qlobal çağırışların öhdəsindən gəlmək üçün potensiala malikdir

    Digər ölkələr
    11:15

    III MDB Oyunları: Belarus təmsilçisi qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB - 3

    Fərdi
    11:15

    İlham Əliyevin BMT-dəki çıxışı təkcə diplomatik məna daşımır - RƏY

    Xarici siyasət
    11:14

    Azərbaycanda avtobus marşrutları və metroda sərnişindaşıma üzrə yeni tariflər müəyyən edilib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti