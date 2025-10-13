PASHA Holding назначил гражданина Казахстана руководителем 2 компаний в Азербайджане

Государственная налоговая служба зарегистрировала ООО Bilasuvar Azerbaijan Holdco и Banka Azerbaijan Holdco.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, компании зарегистрированы по тому же юридическому адресу, что и ООО PASHA Holding - город Баку, Сабаильский район, проспект Нефтяников, 153.

Их уставный капитал составляет $15 млн 688,385 тыс. и $11 млн 337,732 тыс. соответственно, а законным представителем является гражданин Казахстана Ернур Жиенбаев.