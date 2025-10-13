PASHA Holding назначил гражданина Казахстана руководителем 2 компаний в Азербайджане
Бизнес
- 13 октября, 2025
- 13:21
Государственная налоговая служба зарегистрировала ООО Bilasuvar Azerbaijan Holdco и Banka Azerbaijan Holdco.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, компании зарегистрированы по тому же юридическому адресу, что и ООО PASHA Holding - город Баку, Сабаильский район, проспект Нефтяников, 153.
Их уставный капитал составляет $15 млн 688,385 тыс. и $11 млн 337,732 тыс. соответственно, а законным представителем является гражданин Казахстана Ернур Жиенбаев.
Последние новости
13:46
В польском вузе преподается предмет "Азербайджанский мультикультурализм"Наука и образование
13:45
Фото
МВД обратилось к водителям, паркующим автомобили на тротуарахПроисшествия
13:34
Каллас: ЕС выделит 10 млн евро на создание специального трибуналаВ регионе
13:33
ЦБА временно ограничил деятельность Greentek GroupФинансы
13:25
В результате столкновения двух поездов в Словакии пострадали не менее 20 человекДругие страны
13:24
Представитель МИД Турции: Азербайджан лидирует в ОТГВнешняя политика
13:21
Глава ЕК объявила о выделении Албании почти 100 млн евро - ОБНОВЛЕНОДругие страны
13:21
PASHA Holding назначил гражданина Казахстана руководителем 2 компаний в АзербайджанеБизнес
13:19
Фото