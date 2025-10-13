"PAŞA Holdinq" Qazaxıstan vətəndaşının iştirakı ilə iki yeni şirkət yaradıb
Biznes
- 13 oktyabr, 2025
- 12:54
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti "Bilasuvar Azerbaijan Holdco" və "Banka Azerbaijan Holdco" MMC-ləri dövlət qeydiyyatına alıb.
"Report" nazirliyə istinadən xəbər verir ki, yeni şirkətlər "PAŞA Holdinq" MMC ilə eyni hüquqi ünvanda - Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Neftçilər prospekti, 153-də qeydiyyatdan keçib.
Onların nizamnamə kapitalı müvafiq olaraq 15 688 385 ABŞ dolları və 11 337 732 ABŞ dolları, qanuni təmsilçisi isə Qazaxıstan vətəndaşı Yernur Jıyenbayevdir.
