Палата оценщиков наградила медиа-структуры, входящие в "Global Media Group"

Палата оценщиков Азербайджана наградила сертификатами Информационное Агентство Report и Baku TV, входящие в Global Media Group, за освещение деятельности Палаты в течение года.

Как сообщает Report, ИА Report и Baku TV были награждены в рамках масштабного официального мероприятия, посвященного годовщине начала деятельности Палаты оценщиков Азербайджана и "Дню профессии оценщика".

В церемонии приняли участие представители государственных структур, председатели комитетов Милли Меджлиса, депутаты, представители международных организаций и оценщики страны.

На открытии мероприятия председатель Палаты оценщиков Азербайджана Нусрет Ибрагимов представил информацию о работе, проделанной Палатой за прошедший период, а также о внедренных институциональных и нормативных новшествах. Он подчеркнул, что Палата учреждена в соответствии с законом "Об оценочной деятельности" и занимает значимое место в системе экономического управления страны как уполномоченный орган, выполняющий регулирующие и контрольные функции.

В своем выступлении Нусрет Ибрагимов отметил, что в рамках политики цифровой трансформации, реализуемой под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, Палата интегрирована в портал my.gov.az. Все оценочные заключения и отчеты теперь оформляются через единую электронную платформу, что стало существенным шагом в направлении прозрачности, доступности и оперативности.

Председатели комитетов Милли Меджлиса Захид Оруч, Анар Искендеров, Садиг Гурбанов, депутаты, а также руководители государственных структур в своих выступлениях высоко оценили работу Палаты, проделанную за короткий срок в формировании институциональной базы, внедрении профессиональных стандартов и обеспечении упорядоченной деятельности в секторе оценки.

В церемонии приняли также участие руководители и представители оценочных объединений Турции, Казахстана, Кыргызстана и Грузии. Зарубежные участники поделились впечатлениями о структуре, нормативной базе и достижениях Палаты в развитии международного сотрудничества за первый год деятельности.

В рамках мероприятия от имени оценщиков страны было принято обращение к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В обращении предложено отметить первую годовщину Палаты и учредить 30 ноября как "День профессии оценщиков", а также выражена благодарность главе государства.

После завершения официальной части мероприятие продолжилось в неформальной обстановке.