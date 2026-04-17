    Оверчук: Необходимо восстановить динамику в торговле между РФ и Азербайджаном

    Бизнес
    • 17 апреля, 2026
    • 11:49
    Сегодня крайне важно приложить все усилия для восстановления упущенных темпов и вывести торгово-экономическое сотрудничество России и Азербайджана на желаемую траекторию.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра РФ Алексей Оверчук на заседании Азербайджано-российского делового совета в Баку.

    "Вчера в ходе беседы с Шахином Абдуллаевичем (вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым - ред.) мы отметили, что трагические события почти полуторагодовой давности (крушение самолета AZAL - ред.) замедлили наши связи. Сегодня крайне важно приложить все усилия, и это прежде всего задача представителей делового сообщества, чтобы восстановить упущенные темпы и вывести торгово-экономическое сотрудничество на желаемую траекторию", - отметил Оверчук.

    По его словам, все это время стороны вели постоянный контакт.

    "Мы поддерживали тесный контакт и ориентировали всех на то, что связи необходимо развивать. Россия и Азербайджан - ближайшие соседи. Ни у кого не должно быть сомнений в прочности наших отношений: даже печальные события остаются в прошлом, открывая возможности для роста, которого достойны обе наши страны", - подчеркнул вице-премьер.

    Алексей Оверчук Азербайджано-российские отношения Шахин Мустафаев Межправительственная комиссия (МПК)
    Aleksey Overçuk: "Rusiya ilə Azərbaycan arasında ticarətin dinamikası bərpa edilməlidir"
    Overchuk: Necessary to restore momentum in Russia-Azerbaijan trade

