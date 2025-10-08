ОТГ: Халяльный туризм создает широкие возможности для экономического развития

Развитие халяльного туризма и халяльной индустрии в тюркских государствах создает значительные возможности для регионального сотрудничества, сохранения культурного наследия и устойчивого экономического роста.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального секретаря ОТГ Мерей Мукажан на панельной дискуссии в рамках II Азербайджанского форума халяльного бизнеса (AZHAB) в Баку.

По его словам, эти возможности основаны на принципах общих ценностей, идентичности и взаимного уважения.

"Халяльный туризм поддерживает малый бизнес, дает импульс развитию сферы искусства и гостеприимства, а также укрепляет местную экономику за счет привлечения инвестиций", - отметил Мукажан.

Говоря о роли исторического наследия в развитии халяльного туризма на Кавказе и в Центральной Азии, он отметил, что данная тема особенно важна для тюркоязычных государств, где сосредоточено уникальное цивилизационное наследие: "Исторические города и памятники отражают лучшие традиции исламского искусства и архитектуры. Халяльный туризм создает уникальную возможность сохранить это наследие и представить его миру как духовное богатство".