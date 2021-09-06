Отчет: Крупнейшие банки Европы ежегодно размещают в офшорах 20 млрд евро

Крупнейшие банки Европы ежегодно размещают в "налоговых гаванях" около 20 млрд евро, что соответствует 14% от их совокупной прибыли

Крупнейшие банки Европы ежегодно размещают в "налоговых гаванях" около 20 млрд евро, что соответствует 14% от их совокупной прибыли.

Об этом передает Report со ссылкой на отчет EU Tax Observatory .

В документе рассмотрена деятельность 36 системных банков из 11 стран Европы.

Как отмечается, эти финансовые организации обычно размещают свои средства в одной из 17 "налоговых гаваней", в том числе на Багамах, Каймановых островах, Мальте, в Ирландии, Кувейте, Люксембурге, Макао, Панаме, Катаре и других.

Кроме этого, четверть прибыли банков были задекларированы в странах, где ставка корпоративного налога ниже 15%. Если бы они делали это в странах со ставкой в 15%, то им пришлось бы дополнительно уплатить налогов на 3-5 млрд евро. При ставке в 21% дополнительные расходы составили бы 6-9 млрд евро, а при ставке в 25% - 10-13 млрд евро.

"В офшорах показатель прибыли на одного сотрудника у этих банков равняется 238 тыс. евро. Тогда как в странах фактической деятельности этот показатель составляет всего лишь 65 тыс. евро", - указывают авторы отчета.

Банки в среднем переводят около 20% своей прибыли в "налоговые гавани", однако у разных финансовых организаций эта цифра может быть значительно меньше или выше. Например, в период с 2014 по 2020 годы HSBC размещал в Гонконге 58% своей прибыли (до уплаты налогов). Standard Chartered - 30%, Deutsche Bank, Nord LB и RBS – в среднем по 20%.