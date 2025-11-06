Орхан Незарли: Налоговые льготы сделают освобожденные территории более привлекательными для инвестиций

Предусмотренные в проекте поправок к Налоговому кодексу налоговые льготы укрепят инвестиционную привлекательность освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной налоговой службы Орхан Назарли на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Изменения в Налоговом кодексе предусматривают меры по улучшению инвестиционного климата, поддержке предпринимательства, снижению налоговой нагрузки на бизнес и развитию регионов, включая Нахчыванску Автономную Республику и освобожденные территории", - отметил Назарли.

Он подчеркнул, что крупные налогоплательщики, ведущие деятельность на освобожденных территориях, но зарегистрированные в других регионах, будут признаны резидентами этих территорий и смогут воспользоваться предусмотренными льготами.