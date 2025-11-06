Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы

    Орхан Незарли: Налоговые льготы сделают освобожденные территории более привлекательными для инвестиций

    Бизнес
    • 06 ноября, 2025
    • 13:01
    Орхан Незарли: Налоговые льготы сделают освобожденные территории более привлекательными для инвестиций

    Предусмотренные в проекте поправок к Налоговому кодексу налоговые льготы укрепят инвестиционную привлекательность освобожденных территорий Азербайджана.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной налоговой службы Орхан Назарли на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    "Изменения в Налоговом кодексе предусматривают меры по улучшению инвестиционного климата, поддержке предпринимательства, снижению налоговой нагрузки на бизнес и развитию регионов, включая Нахчыванску Автономную Республику и освобожденные территории", - отметил Назарли.

    Он подчеркнул, что крупные налогоплательщики, ведущие деятельность на освобожденных территориях, но зарегистрированные в других регионах, будут признаны резидентами этих территорий и смогут воспользоваться предусмотренными льготами.

    налоговые льготы Бюджетный пакет Налоговый кодекс поправки Орхан Назарли ГНС Милли Меджлис
    Vergi rəsmisi: "Güzəştlər işğaldan azad edilmiş ərazilərin investisiya cəlbediciliyini artıracaq"

    Последние новости

    13:27

    В ММ призвали выделить дополнительные финансы на спасение Каспия от экологической катастрофы

    Милли Меджлис
    13:27

    BTC Co в этом году увеличила капитальные расходы на БТД на 79%

    Энергетика
    13:22

    Пашинян: Изучаем возможность обратного потока грузов через Азербайджан в РФ, Казахстан

    В регионе
    13:18

    ГНС: Налоговые льготы для производства легковых автомобилей в Азербайджане расширяются

    Бизнес
    13:15

    BP в январе-сентябре добыла на Шахдениз 21 млрд кубометров газа

    Энергетика
    13:15

    В Германии обсуждают возможность замены Вадефуля на посту главы МИД

    Другие страны
    13:11

    Посол Пакистана в ЕС: Мы празднуем День Победы вместе с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    13:09
    Фото

    СМИ Азербайджана посетили исторический комплекс "Ulli Hovli" в Хорезме

    Медиа
    13:08
    Фото

    Президент Ильхам Алиев принял делегацию НАТО - ДОПОЛНЕНО

    Внешняя политика
    Лента новостей