İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı

    Vergi rəsmisi: "Güzəştlər işğaldan azad edilmiş ərazilərin investisiya cəlbediciliyini artıracaq"

    Biznes
    • 06 noyabr, 2025
    • 12:23
    Vergi rəsmisi: Güzəştlər işğaldan azad edilmiş ərazilərin investisiya cəlbediciliyini artıracaq

    Vergi güzəştləri Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin investisiya cəlbediciliyini artıracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin rəisi Orxan Nəzərli Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq Komitəsində "Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.

    O qeyd edib ki, Vergi Məcəlləsindəki dəyişikliklərdə investisiya mühitinin gücləndirilməsinə, sahibkarlıq fəaliyyətinin təşviq edilməsinə, biznes subyektlərinin vergi yükünün azaldırılmasına, regionların, xüsusilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının və işğaldan azad edilmiş ərazilərin sosial-iqtisadi inkişafına xüsusi diqqət yetirilib: "Eyni zamanda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə fəaliyyət göstərən, lakin mərkəzləşdilmiş qaydada uçota alınan iri vergi ödəyicilərinin həmin ərazilərin rezidenti kimi tanınması və güzəştlərdən yararlanması bu bölgələrin investisiya cəlbediciliyini, ixirac potensialını və infrastrukturunun inkişafını daha da gücləndirəcək".

    Onun sözlərinə görə, bir sıra güzəştlər var ki, onlar da real iqtisadiyyatda müsbət dinamika yaradacaq: "Bunlar kənd təsərrüfatı üzrə güzəştlərin balıqçılıq məhsullarına şamil olunması, ictimai iaşə sahəsində nağdsız dövriyyəyə görə vergi güzəştlərinin tətbiqi, fiziki şəxslərin xaricdən əldə etdiyi dividendlərə vergilərin azaldılması, media və dövlət sektoruna aid digər güzəştlərin müddətinin uzadılmasıdır. Həmçinin avtomobil sənayesi üzrə yük və minik avtomobilləri üçün ƏDV güzəşlərinin verilməsi, kənd təsərrüfatı gübrələrində və dövlət özəl tərəfdaşlığı layihələrində ƏDV güzəşlərinin tədbiqini də vurğulamaq istərdim".

    Dövlət Vergi Xidməti Orxan Nəzərli Büdcə zərfi
    Орхан Незарли: Налоговые льготы сделают освобожденные территории более привлекательными для инвестиций

    Son xəbərlər

    13:28

    Azərbaycan və İtaliya bank sektorunda risk əsaslı nəzarət strategiyası hazırlanmasını müzakirə edib

    Maliyyə
    13:26

    Türkiyə Bakıda Zəfər paradında şəxsi heyət və 6 ədəd F-16 ilə təmsil olunacaq

    Xarici siyasət
    13:26

    Orxan Nəzərli: "Əmək bazarına yeni daxil olan gənclərə vergi güzəştləri ola bilər"

    Biznes
    13:22

    Rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri özünə daha bir müşavir təyin edib

    İnfrastruktur
    13:17

    Bu il Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin əsaslı xərcləri 61 %-dən çox artıb

    Energetika
    13:13

    Azərbaycan klubunun ABŞ-dən olan basketbolçusu: "Avropa Kubokundakı qələbə çox vacib idi"

    Komanda
    13:13

    7 Avropa ölkəsi Aİ-yə Rusiya mallarına gömrük rüsumu tətbiq etməyi təklif edib

    Digər ölkələr
    13:06

    Tahir Mirkişili: "Maaşı artıran və yaxud yeni iş yeri yaradan sahibkarlara güzəştlər tətbiq edilsin"

    Biznes
    13:06

    Bu il BTC əsaslı xərclərini 79 %-ə yaxın artırıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti