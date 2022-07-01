Орхан Мамедов: Производство лекарств сильно зависит от импорта

Производство фармацевтической продукции в Азербайджане сильно зависит от импорта.

Производство фармацевтической продукции в Азербайджане сильно зависит от импорта.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Минэкономики Азербайджана Орхан Мамедов на общественной дискуссии на тему "Перспективные возможности в медицинском бизнесе".

"Первый период пандемии показал нам, как наша страна зависит от простых медицинских принадлежностей. Высокие пошлины на импорт привели к увеличению себестоимости услуг. Считаем необходимым проведение необходимых мер в целях стимулирования отечественных предпринимателей для замещения импорта лекарственных средств, медицинского оборудования”, - сказал О.Мамедов.