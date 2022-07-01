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Орхан Мамедов: Производство лекарств сильно зависит от импорта

Орхан Мамедов: Производство лекарств сильно зависит от импорта Производство фармацевтической продукции в Азербайджане сильно зависит от импорта.
Бизнес
1 июля 2022 г. 12:15
Орхан Мамедов: Производство лекарств сильно зависит от импорта

Производство фармацевтической продукции в Азербайджане сильно зависит от импорта.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Минэкономики Азербайджана Орхан Мамедов на общественной дискуссии на тему "Перспективные возможности в медицинском бизнесе".

"Первый период пандемии показал нам, как наша страна зависит от простых медицинских принадлежностей. Высокие пошлины на импорт привели к увеличению себестоимости услуг. Считаем необходимым проведение необходимых мер в целях стимулирования отечественных предпринимателей для замещения импорта лекарственных средств, медицинского оборудования”, - сказал О.Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "Dərman istehsalı idxaldan kəskin asılıdır"

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