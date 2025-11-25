Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Орхан Мамедов: KOBİA готова поддержать катарских инвесторов в Азербайджане

    Бизнес
    • 25 ноября, 2025
    • 11:00
    Орхан Мамедов: KOBİA готова поддержать катарских инвесторов в Азербайджане

    Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана (KOBİA) выразило готовность оказывать поддержку катарским предпринимателям и инвесторам, заинтересованным в реализации проектов в Азербайджане.

    Как передает Report со ссылкой на катарские СМИ, об этом заявил сопредседатель Совместного делового совета Азербайджана и Катара и глава KOBİA Орхан Мамедов на первом заседании Совета, прошедшем в Дохе.

    По словам Мамедова, запуск Совета является важным шагом в развитии катарско-азербайджанских экономических отношений, которые стороны стремятся укреплять через партнерство и взаимодействие в приоритетных секторах. Он отметил, что наиболее перспективными направлениями сотрудничества являются сельское хозяйство, туризм, технологии и ряд других сфер, где наблюдается высокий интерес бизнеса обеих стран.

    Глава KOBİA подчеркнул, что Совет станет платформой для расширения коммуникаций между предпринимателями, изучения потенциала совместных проектов и продвижения продукции и услуг компаний из Азербайджана и Катара.

    Мамедов также сообщил, что в состав азербайджанской делегации на заседании вошли представители организаций, занимающихся инвестиционными проектами в Азербайджане, а также 30 компаний, что демонстрирует высокий интерес частного сектора к развитию торгово-экономических связей.

    Он подтвердил полную готовность KOBİA оказывать поддержку катарским предпринимателям и инвесторам, которые рассматривают возможность выхода на азербайджанский рынок, создания проектов и использования экономических преимуществ и инвестиционных стимулов страны.

    Orkhan Mammadov affirms KOBIA's readiness to assist Qatari investors in Azerbaijan

