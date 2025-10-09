Орхан Мамедов: Кибератака на малый бизнес может создать эффект домино

Кибератака на малый бизнес может создать эффект домино, распространившись на другие субъекты МСБ, затем на крупные предприятия и даже государственные учреждения и объекты критической инфраструктуры.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на конференции CIDC-2025 в Баку.

По его словам, субъекты МСБ, работающие в условиях ограниченных ресурсов по сравнению с крупными предприятиями, часто не могут выделить необходимое время или бюджет на приобретение дорогостоящих технологий безопасности или организацию соответствующего обучения для персонала. "В большинстве случаев они даже не осознают существование потенциальных угроз. Это может создать уязвимости, которые легко могут использовать внешние недружественные силы. В результате, слабая кибербезопасность субъектов МСБ может привести к уязвимости экономики в целом", - сказал он.

Мамедов считает, что для эффективной борьбы с киберугрозами важно расширять сотрудничество между государственным и частным секторами и мобилизовать ресурсы.