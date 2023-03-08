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Орхан Мамедов: Готовы поддержать инициативы для развития бизнес-сотрудничества с Латвией

Орхан Мамедов: Готовы поддержать инициативы для развития бизнес-сотрудничества с Латвией KOBIA готова поддержать все инициативы предпринимателей для развития бизнес-сотрудничества между Латвией и Азербайджаном.
Бизнес
8 марта 2023 г. 18:02
Орхан Мамедов: Готовы поддержать инициативы для развития бизнес-сотрудничества с Латвией

KOBIA готова поддержать все инициативы предпринимателей для развития бизнес-сотрудничества между Латвией и Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов на встрече с бизнес-кругами Азербайджана и Латвии, организованной в рамках визита президента Латвии в Баку.

"Наше агентство готово делиться своим опытом с Латвией", - заявил он.

По его словам, концепция умного города - успешный проект реализуемый на освобожденных территориях Азербайджана. "Приглашаем латвийские компании сотрудничать в этом направлении", - отметил О. Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "Biz Latviya ilə işgüzar əməkdaşlığın inkişafı təşəbbüslərini dəstəkləməyə hazırıq"

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