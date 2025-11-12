Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Орхан Мамедов: Цель KOBIA - рост и конкурентоспособность каждого предпринимателя

    Бизнес
    • 12 ноября, 2025
    • 11:07
    Орхан Мамедов: Цель KOBIA - рост и конкурентоспособность каждого предпринимателя

    Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Министерстве экономики стремится обеспечить рост и конкурентоспособность каждого предпринимателя в Азербайджане через национальные программы и международное сотрудничество.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления KOBIA Орхан Мамедов на семинаре "Мониторинг малого и среднего предпринимательства Азии 2025", проходящем в Баку.

    По его словам, малый и средний бизнес - это не просто экономические структуры, а "пульс общества", создающий инновации и развитие. "В Азербайджане мы рассматриваем МСБ как основу инклюзивного благосостояния и инноваций, мост между экономическим потенциалом и социальным прогрессом. KOBIA верит не в изоляцию, а в партнерство. Наша цель в том, чтобы каждый малый бизнес двигался вперед", - подчеркнул Мамедов.

    Он также отметил продуктивное сотрудничество между KOBIA и Азиатским банком развития, подчеркнув, что ADB с первых дней работы агентства оказывает техническую и экспертную поддержку.

