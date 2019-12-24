Максим Орешкин: Темпы роста товарооборота России с Азербайджаном - одни из самых высоких

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Открытие автомобильного моста через реку Самур на границе между Азербайджаном и Россией важно для развития сотрудничества двух стран.

Как сообщает Report, об этом во вторник сказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин на церемонии открытия моста.

Министр отметил особую роль президентов Азербайджана и России в реализации этого проекта: "Это проект с большой историей, он не так просто складывался. Из года в год этот вопрос обсуждался на азербайджано-российской межправительственной комиссии и никак не продвигался, мы видели проблемы, которые здесь есть, видели очереди, которые образовывались из-за неразвитой инфраструктуры. И вот, когда в сентябре прошлого года состоялся визит Ильхама Гейдаровича Алиева в Сочи, финальные договоренности были достигнуты, все вопросы были решены и вот, год с лишним спустя, эта работа завершается таким прекрасным мостом".

М. Орешкин выразил благодарность, всем кто был задействован в строительстве автомобильного моста через реку Самур.

"Это важная история для наших двух государств и для людей, которые здесь проживают. Мы видим, что связи между нашими странами укрепляются", - добавил он.

По словам министра экономического развития, темпы роста товарооборота России и Азербайджана - одни из самых высоких среди всех стран, с которыми торгует РФ: "Рост в 25% в этом году, при всех проблемах мировой экономики , таких показателей у нас с другими странами практически больше нет. Это говорит о том, что мы шаг за шагом развиваем наши взаимоотношения. Появляются новые проекты, укрепляются связи между компаниями и между людьми".

М.Орешкин подчеркнул, что объем турпотока с Азербайджаном тоже активно растет, и будет расти и дальше. "Поэтому инфраструктура должна следовать за развитием наших взаимоотношений и опережать их, чтобы она не была сдерживающим фактором. Еще предстоит реализовать много проектов, в том числе в Дагестане по улучшению дорожной системы".