Министр экономразвития России: Планируем открытие ряда новых производств в Азербайджане

"Экономические отношения России и Азербайджана находятся на серьезном подъеме. Об этом свидетельствуют все цифры".

Об этом в эксклюзивном интервью российскому бюро Report заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

"По итогам восьми месяцев рост товарооборота между нашими странами, по нашей статистике, составил 25,7%. Это очень сильные цифры. Но не только торговлей товарами ограничиваются наши взаимоотношения. Мы видим, например, что и по услугам, и по туристическим поездкам, и по реализации инвестиционных проектов - везде у нас большое продвижение", - подчеркнул М.Орешкин.

Министр отметил, что до конце 2019 года собирается посетить Баку для обсуждения важных вопросов и дальнейшего укрепления отношений между Россией и Азербайджаном: "В первой половине декабря я планирую прибыть с очередным визитом в Азербайджан, возглавить Межправительственную комиссию с моим коллегой Шахином Мустафаевым. К этой поездке, помимо традиционного обсуждения основных вопросов, запланировано открытие целого ряда новых производств в Азербайджане".

"Мы делаем следующие шаги, которые позволят поддерживать набранный темп и глубже развивать текущие отношения между нашими странами", - заключил он.