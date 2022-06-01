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Опыт Испании применят в азербайджанских агропарках

Опыт Испании применят в азербайджанских агропарках Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана ознакомилось с деятельностью испанской компании PSB Production Vegetal, специализирующейся на сельском хозяйстве.
Бизнес
1 июня 2022 г. 17:13
Опыт Испании применят в азербайджанских агропарках

Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана ознакомилось с деятельностью испанской компании PSB Production Vegetal, специализирующейся на сельском хозяйстве.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

По информации, быстрорастущие и высокоурожайные сорта нектаринов, персиков и абрикосов, принадлежащих компании, будут высажены в действующих в стране агропарках, в частности в Евлахском пилотном агропарке. При проведении этой работы планируется использовать опыт специалистов из Испании.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın aqroparklarında İspaniyanın təcrübəsi tətbiq ediləcək

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