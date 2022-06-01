Опыт Испании применят в азербайджанских агропарках

Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана ознакомилось с деятельностью испанской компании PSB Production Vegetal, специализирующейся на сельском хозяйстве.

Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана ознакомилось с деятельностью испанской компании PSB Production Vegetal, специализирующейся на сельском хозяйстве.

Об этом Report сообщили в Агентстве.

По информации, быстрорастущие и высокоурожайные сорта нектаринов, персиков и абрикосов, принадлежащих компании, будут высажены в действующих в стране агропарках, в частности в Евлахском пилотном агропарке. При проведении этой работы планируется использовать опыт специалистов из Испании.