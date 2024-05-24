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ГНС: Еще 9 предприятий хотят стать резидентами Восточно-Зангезурского экономического района

ГНС: Еще 9 предприятий хотят стать резидентами Восточно-Зангезурского экономического района На сегодняшний день в Восточно-Зангезурском экономическом районе зарегистрировано 11 предприятий, из которых 10 являются резидентами, 1 - нерезидентом.
Бизнес
24 мая 2024 г. 18:22
ГНС: Еще 9 предприятий хотят стать резидентами Восточно-Зангезурского экономического района

На сегодняшний день в Восточно-Зангезурском экономическом районе зарегистрировано 11 предприятий, из которых 10 являются резидентами, 1 - нерезидентом.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Карабахского территориального главного налогового управления Государственной налоговой службы Алекбер Мамедов.

По его словам, общая инвестиционная стоимость проектов составляет 68 млн манатов: “Здесь будут трудоустроены 708 человек. В настоящее время функционирует 1 предприятие. В этом году ожидается запуск еще 2 предприятий. Поступило еще 9 заявок на получение статуса резидента Восточно-Зангезурского экономического района".

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Версия на азербайджанском языке DVX: Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunda fəaliyyət göstərmək üçün daha 9 müraciət daxil olub

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