ГНС: Еще 9 предприятий хотят стать резидентами Восточно-Зангезурского экономического района

На сегодняшний день в Восточно-Зангезурском экономическом районе зарегистрировано 11 предприятий, из которых 10 являются резидентами, 1 - нерезидентом.

На сегодняшний день в Восточно-Зангезурском экономическом районе зарегистрировано 11 предприятий, из которых 10 являются резидентами, 1 - нерезидентом.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Карабахского территориального главного налогового управления Государственной налоговой службы Алекбер Мамедов.

По его словам, общая инвестиционная стоимость проектов составляет 68 млн манатов: “Здесь будут трудоустроены 708 человек. В настоящее время функционирует 1 предприятие. В этом году ожидается запуск еще 2 предприятий. Поступило еще 9 заявок на получение статуса резидента Восточно-Зангезурского экономического района".