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Азербайджан представил в Китае новый Транскаспийский таможенно-торговый портал

Азербайджан представил в Китае новый Транскаспийский таможенно-торговый портал 15:52
Бизнес
25 мая 2024 г. 16:30
Азербайджан представил в Китае новый Транскаспийский таможенно-торговый портал

По инициативе Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК) разработан Транскаспийский таможенно-торговый портал.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, проект представлен на Шестой китайской международной выставке цепочек поставок и логистики в городе Чэнду.

Участникам выставки представили информацию о цели проекта, преимуществах удобной и быстрой транспортировки грузов по Среднему коридору на основе безбумажных технологий, посредством электронного обмена данными.

Также подчеркнуто, что разработанные и реализованные Азербайджанской ГТК проекты создали условия для внедрения цифровых решений и расширения логистических возможностей на Ближнем Востоке.

В рамках мероприятия состоялась конференция по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Çində yeni Transxəzər Gömrük Ticarət Portalını təqdim edib

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