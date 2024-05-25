Азербайджан представил в Китае новый Транскаспийский таможенно-торговый портал

По инициативе Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК) разработан Транскаспийский таможенно-торговый портал.
Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, проект представлен на Шестой китайской международной выставке цепочек поставок и логистики в городе Чэнду.
Участникам выставки представили информацию о цели проекта, преимуществах удобной и быстрой транспортировки грузов по Среднему коридору на основе безбумажных технологий, посредством электронного обмена данными.
Также подчеркнуто, что разработанные и реализованные Азербайджанской ГТК проекты создали условия для внедрения цифровых решений и расширения логистических возможностей на Ближнем Востоке.
В рамках мероприятия состоялась конференция по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.