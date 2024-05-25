В Азербайджане определены требования для получения сертификата независимого эксперта

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Требования к лицам, допущенным к экзамену для получения сертификата независимого эксперта, правила проведения экзамена, формы и выдачи сертификата независимого эксперта".

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Требования к лицам, допущенным к экзамену для получения сертификата независимого эксперта, правила проведения экзамена, формы и выдачи сертификата независимого эксперта".

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, желающие осуществлять независимую экспертную деятельность физические лица должны иметь необходимую квалификацию, высшее образование и опыт работы не менее 3 лет на должностях, связанных с осуществлением основной деятельности в соответствующей сфере.