Тюркские государства упрощают таможенные процедуры по направлению Среднего коридора

Государства- члены Организации тюркских государств завершили ратификацию соглашения о создании упрощенного таможенного коридора, которое предусматривает интеграцию информационных систем Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Государства- члены Организации тюркских государств завершили ратификацию соглашения о создании упрощенного таможенного коридора, которое предусматривает интеграцию информационных систем Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Как передает Report, из этих стран оставался лишь Казахстан, который на этой неделе также одобрил присоединение к упрощенному таможенному коридору.

Соглашение об упрощенном таможенном коридоре предназначено для упрощения внешнеторговой деятельности по направлению Транскаспийского международного транспортного коридора (Средний коридор). Сегодня львиная доля внешней торговли не только Казахстана, но и Кыргызстана, и Узбекистана проходит по двум основным коридорам: через Российскую Федерацию в Европу и через Китай.

Новое соглашение нацелено на развитие третьего коридора – Транскаспийского, который проходит через Каспийское море, Азербайджан и Турцию. С 2010 по 2022 год торговля между странами-участницами данного соглашения увеличилась в три раза. Это свидетельствует о большом потенциале для дальнейшего роста.

Сегодня для Казахстана объем торговли с данными тюркскими странами составляет почти 13 млрд долларов США, причем 70% от этой суммы приходится на экспорт Казахстана в эти страны.

Упрощенный таможенный коридор имеет следующие преимущества: торговые операторы будут получать приоритетное обслуживание в пунктах пропуска, что сократит время ожидания; процедуры таможенного оформления будут оптимизированы с использованием отдельных полос движения, что еще больше сократит время оформления; таможенный досмотр будет проводиться только в случаях выявления риска нарушения таможенного законодательства, что сократит время простоя и издержки.

Соглашение об упрощенном таможенном коридоре не ограничивает ни конкретные отрасли, ни выбор товаров для таможенного оформления. Это означает, что торговые операторы могут использовать упрощенные процедуры для всех видов товаров.

После ратификации соглашения о создании упрощенного таможенного коридора будет реализован шестимесячный пилотный проект. В течение этого времени таможенные структуры пяти стран полностью отработают все технические, административные и юридические аспекты новой системы. После завершения пилотного проекта система заработает в полную силу.

Отметим, что Азербайджан, Турция, Узбекистан и Кыргызстан ратифицировали это соглашение еще в 2023 году.

Напомним, что соглашение было подписано 11 ноября 2022 года между правительствами Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана в Самарканде.