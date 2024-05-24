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Алекбер Мамедов: В этом году на освобожденных территориях будет запущено 70 объектов

Алекбер Мамедов: В этом году на освобожденных территориях будет запущено 70 объектов На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в этом году будет запущено 70 хозяйствующих субъектов, на которых будут трудоустроены свыше тысячи человек.
Бизнес
24 мая 2024 г. 18:44
Алекбер Мамедов: В этом году на освобожденных территориях будет запущено 70 объектов

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в этом году будет запущено 70 хозяйствующих субъектов, на которых будут трудоустроены свыше тысячи человек.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Карабахского территориального главного налогового управления Государственной налоговой службы Алекбер Мамедов.

По его словам, повышение экономической активности во всех сферах на территориях, куда возвращаются бывшие вынужденные переселенцы, является основным приоритетом.

Мамедов отметил, что в настоящий момент идет процесс привлечения природных ресурсов освобожденных территорий в экономическую деятельность.

"Принимаются меры по восстановлению и вводу в эксплуатацию хозяйствующих субъектов в городе Ханкенди, Ходжавендском, Ходжалинском и Агдеринском районах. В настоящий момент в этих районах уже функционируют 25 хозяйствующих субъектов, на которых работают 252 человека. Больше половины из них - бывшие вынужденные переселенцы. В этом году будут запущены еще 45 хозяйствующих субъектов", - сказал он.

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Версия на английском языке 70 facilities to be launched in liberated territories this year
Версия на азербайджанском языке Ələkbər Məmmədov: "Bu il işğaldan azad edilmiş ərazilərdə 70 obyekt istifadəyə veriləcək"

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