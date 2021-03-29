Обозначены ключевые ниши для дагестанского экспорта в Азербайджан

43 процента экспортных поставок предприятий Дагестана в прошлом году осуществлены в Азербайджан

43 процента экспортных поставок предприятий Дагестана в прошлом году осуществлены в Азербайджан. Полированное стекло, картофель, баранина, стеклотара, подсолнечник и кукуруза – основные товарные позиции дагестанского экспорта.

Об этом сообщили Report в торговом представительстве РФ в Азербайджане.

Как отметили в торгпреде, возможности увеличения экспортных поставок, вовлечения новых предприятий в экспортную активность и привлечение в регион инвестиций обсуждались в рамках разработанного Минпромторгом России проекта «Час с Торгпредом».

Открывая мероприятие, первый заместитель министра промышленности и торговли Республики Дагестан Рашид Мурзаев охарактеризовал текущее социально-экономическое положение региона и представил наиболее перспективные направления промышленного развития Дагестана.

Торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов обозначил ключевые ниши для дагестанского экспорта в Азербайджан и основные барьеры, с которыми сталкиваются российские экспортеры. Руководитель представительства Российского экспортного центра в Азербайджане Нури Гулиев представил финансовые инструменты поддержки, доступные азербайджанским покупателям дагестанской продукции.

Руководители министерств и ведомств Республики Дагестан рассказали о текущем состоянии сотрудничества с Азербайджанской Республикой в сфере транспорта, туризма, сельского хозяйства, промышленной кооперации и инвестиционного сотрудничества. Руслан Мирсаяпов и Нури Гулиев ответили на вопросы руководителей органов исполнительной власти Республики Дагестан и предприятий-экспортеров.

На встрече также обсудили участие представителей дагестанского бизнеса в выставочных мероприятиях, планируемых к проведению в Азербайджане в текущем году и организацию бизнес-миссии дагестанских предприятий в Азербайджан во втором полугодии. В мероприятии также приняли участие руководитель Дагестанской таможни Сергей Троцко и представитель ФТС в Азербайджане Георгий Песчанских.