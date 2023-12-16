Оборот общественного питания в Азербайджане вырос более чем на 17%

В январе-ноябре 2023 года оборот общественного питания в Азербайджане увеличился на 17,3% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и составил 1 млрд 819,5 млн манатов.

В январе-ноябре 2023 года оборот общественного питания в Азербайджане увеличился на 17,3% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года и составил 1 млрд 819,5 млн манатов.

Об этом сообщили Report в Госкомстате.

Было отмечено, что 50,5% оборота общественного питания в частном секторе приходится на долю юридических лиц, а 49,5% - физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в этой сфере.

Оборот по юридическим лицам увеличился на 18,3% по сравнению с январем-ноябрем 2022 года и составил 910,1 млн манатов.