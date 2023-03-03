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Обновлен порядок отмены госрегистрации коммерческих организаций

Обновлен порядок отмены госрегистрации коммерческих организаций "Порядок отмены государственной регистрации коммерческих структур, юридических лиц публичного права и учета налогоплательщиков в государственных налоговых органах" утвержден в новой редакции.
Бизнес
3 марта 2023 г. 11:23
Обновлен порядок отмены госрегистрации коммерческих организаций

"Порядок отмены государственной регистрации коммерческих структур, юридических лиц публичного права и учета налогоплательщиков в государственных налоговых органах" утвержден в новой редакции.

Как сообщили Report в Государственной налоговой службе при министерстве экономики, документ принят в связи с реализацией плана мероприятий "О задачах, стоящих перед Государственной налоговой службой в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс и другие соответствующие нормативно-правовые акты", подготовленного в рамках бюджетно-налоговой политики.

С новой редакцией "Порядка отмены государственной регистрации коммерческих структур, юридических лиц публичного права и учета налогоплательщиков в государственных налоговых органах" и дополнений к нему можно ознакомиться по ссылке.

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