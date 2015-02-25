Обнародовано время проведения очередного раунда переговоров по вступлению Азербайджана в ВТО

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Очередной раунд переговоров по вступлению Азербайджана в ВТО пройдет на следующей неделе в Женеве, заявил заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедкулиев в среду журналистам.

"Состоятся переговоры в многостороннем формате по оказанию поддержки сельскому хозяйству. Это очень важно, поскольку условия подписания окажут влияние на развитие сельского хозяйства в будущем", - заявил М.Мамедкулиев.

Он также отметил, что ожидается проведение встречи рабочей группы, в рамках которой будет проводиться работа над документами.

"Также возможно проведение консультационных встреч с экспертами. Кроме того, некоторые страны выразили желание провести встречи по поводу вступления Азербайджана в ВТО, в частности, речь идет о США, ЕС, Норвегии и, возможно, ряде других государств", - сказал замминистра.

Он подчеркнул, что азербайджанская сторона стремится к достижению наиболее благоприятных для себя условий в рамках членства в ВТО.