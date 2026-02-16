ОАЭ и Азербайджан рассматривают взаимные инвестиции на $1 млрд

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) нацелены на углубление экономического сотрудничества с Азербайджаном, особенно в секторе продовольствия и сельского хозяйства.

Как сообщает Report, об этом заявила министр по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Амна бинт Абдулла Аль Дахак Аль Шамси.

Она отметила, что объем торговли ненефтегазовой продукцией между Азербайджаном и ОАЭ по итогам 2024 года составил $2,4 млрд, увеличившись на 43% по сравнению с предыдущим годом.

"Стратегическое партнерство между двумя странами вышло на новый уровень после подписания CEPA - Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Мы рассматриваем взаимные инвестиции ежду ОАЭ и Азербайджаномна на общую сумму$1 млрд и нацелены на дальнейшее расширение сотрудничества, особенно в секторе продовольствия и сельского хозяйства", - заявила Аль Шамси.

Министр подчеркнула, что Азербайджан обладает значительным сельскохозяйственным потенциалом, тогда как ОАЭ располагают сильными аграрными компаниями, ориентированными на высокие технологии и умное сельское хозяйство.

"Возможности ОАЭ в сфере логистики могут способствовать выходу на новые рынки в рамках этого сотрудничества. Мы рассчитываем на преобразование этих договоренностей в конкретные инициативы, которые будут реализованы с обеих сторон".

Глава ведомства добавила, что ОАЭ заинтересованы в развитии сотрудничества по широкому спектру направлений - от производства ранней плодоовощной продукции до мясной и молочной продукции.

"Мы определим приоритетные направления взаимодействия и будем реализовывать проекты совместно с надежными бизнес-партнерами. Именно поэтому было важно собрать представителей деловых кругов двух стран за одним столом, чтобы запустить диалог и обеспечить его практическую реализацию в ближайшее время".

Фатима Багирова