Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    ОАЭ и Азербайджан рассматривают взаимные инвестиции на $1 млрд

    Бизнес
    • 16 февраля, 2026
    • 14:50
    ОАЭ и Азербайджан рассматривают взаимные инвестиции на $1 млрд

    Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) нацелены на углубление экономического сотрудничества с Азербайджаном, особенно в секторе продовольствия и сельского хозяйства.

    Как сообщает Report, об этом заявила министр по вопросам изменения климата и окружающей среды ОАЭ Амна бинт Абдулла Аль Дахак Аль Шамси.

    Она отметила, что объем торговли ненефтегазовой продукцией между Азербайджаном и ОАЭ по итогам 2024 года составил $2,4 млрд, увеличившись на 43% по сравнению с предыдущим годом.

    "Стратегическое партнерство между двумя странами вышло на новый уровень после подписания CEPA - Соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве. Мы рассматриваем взаимные инвестиции ежду ОАЭ и Азербайджаномна на общую сумму$1 млрд и нацелены на дальнейшее расширение сотрудничества, особенно в секторе продовольствия и сельского хозяйства", - заявила Аль Шамси.

    Министр подчеркнула, что Азербайджан обладает значительным сельскохозяйственным потенциалом, тогда как ОАЭ располагают сильными аграрными компаниями, ориентированными на высокие технологии и умное сельское хозяйство.

    "Возможности ОАЭ в сфере логистики могут способствовать выходу на новые рынки в рамках этого сотрудничества. Мы рассчитываем на преобразование этих договоренностей в конкретные инициативы, которые будут реализованы с обеих сторон".

    Глава ведомства добавила, что ОАЭ заинтересованы в развитии сотрудничества по широкому спектру направлений - от производства ранней плодоовощной продукции до мясной и молочной продукции.

    "Мы определим приоритетные направления взаимодействия и будем реализовывать проекты совместно с надежными бизнес-партнерами. Именно поэтому было важно собрать представителей деловых кругов двух стран за одним столом, чтобы запустить диалог и обеспечить его практическую реализацию в ближайшее время".

    Фатима Багирова

    ОАЭ Амна бинт Абдулла Аль Дахак Аль Шамси сельское хозяйство бизнес экономическое сотрудничество инвестиции
    Azərbaycan və BƏƏ-nin qeyri-neft-qaz ticarətinin ümumi dəyəri məlum olub
    Non-oil trade between Azerbaijan and UAE hits $2.4 billion
    Ты - Король

    Последние новости

    15:13

    На юге Пакистана шесть человек погибли в результате ДТП

    Другие страны
    15:06

    Рубио: США и Венгрия будут тесно сотрудничать в энергетике

    Другие страны
    15:05

    Орбан: Энергетические договоренности с США укрепят безопасность Венгрии

    Другие страны
    15:04

    Путин подтвердил свой госвизит в Казахстан в конце мая

    В регионе
    15:03

    Вугар Гурбанов освобожден от должности исполнительного директора TƏBİB

    Внутренняя политика
    15:03

    Орбан: Венгрия поддержит мирные инициативы США, независимо от позиций стран ЕС

    Другие страны
    15:02

    Срок сверхсрочной службы для женщин в Азербайджане сокращается до 6 месяцев

    Армия
    14:59

    Внешнеторговый оборот Азербайджана снизился на 30,5%

    Бизнес
    14:54

    Азербайджан в январе экспортировал в Армению продукцию на $2,4 млн

    Бизнес
    Лента новостей