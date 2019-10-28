Новый министр экономики Азербайджана представлен коллективу

© Report/ Firi Salim https://report.az/storage/news/488bc928998f5096af4cb8f1a9b31a76/f0e2a731-bed9-442e-9ef0-c98c6b88fdf0_292.jpg

Сегодня министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров был представлен коллективу.

Как сообщает Report, нового министра представил премьер-министр Али Асадов.

Напомним, что 23 октября президент Ильхам Алиев подписал распоряжения об освобождении Микаила Джаббарова от должности министра налогов и назначении его министром экономики. В тот же день глава государства подписал распоряжение "О расширении функций и структуры Министерства экономики Азербайджанской Республики". Согласно документу, Министерство налогов, Государственный комитет по вопросам имущества и Государственное антимонопольное агентство и агентство по надзору за потребительским рынком включены в структуру Министерства экономики.

М. Джаббаров родился в 1976 году в Баку. Он окончил с отличием факультет международного права Бакинского государственного университета, получил степень магистра в Юридической школе Макджорджа Тихоокеанского университета, город Сакраменто штата Калифорния, США, имеет степень магистра экономики в Азербайджанском государственном экономическом университете.

В 2002-2003 годах являлся советником министра Министерства экономического развития, в 2003-2004 годах - президентом Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), в 2004 году стал заместителем министра экономического развития.

В 2009 году назначен главой Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при Кабинете министров Азербайджана.

В 2013 году стал министром образования, в 2017 году назначен министром налогов. Распоряжением главы государства ему присвоено специальное звание государственного советника налоговой службы 2-го класса

Женат, имеет двоих детей.