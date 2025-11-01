Названы лидеры Азербайджана по объему ненефтяного экспорта среди частных компаний

В январе-сентябре 2025 года 10 частных компаний в ненефтяном секторе Азербайджана осуществили экспорт на сумму 446,9 млн долларов, что на 88,01%, или на 209,7 млн долларов превышает аналогичный показатель 2024 года (237,7 млн долларов).

Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, за этот период крупнейшим экспортером ненефтяной продукции среди частных предприятий Азербайджана стало ООО "Prime Cotton".

Экспорт компании в указанный период составил 90,8 млн долларов США (рост на 14,21%, или на 11,3 млн долларов).

ТОП-10 крупнейших азербайджанских компаний-экспортеров ненефтяной продукции: