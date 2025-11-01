Названы лидеры Азербайджана по объему ненефтяного экспорта среди частных компаний

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Бизнес
    • 01 ноября, 2025
    • 12:06
    В январе-сентябре 2025 года 10 частных компаний в ненефтяном секторе Азербайджана осуществили экспорт на сумму 446,9 млн долларов, что на 88,01%, или на 209,7 млн долларов превышает аналогичный показатель 2024 года (237,7 млн долларов).

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, за этот период крупнейшим экспортером ненефтяной продукции среди частных предприятий Азербайджана стало ООО "Prime Cotton".

    Экспорт компании в указанный период составил 90,8 млн долларов США (рост на 14,21%, или на 11,3 млн долларов).

    ТОП-10 крупнейших азербайджанских компаний-экспортеров ненефтяной продукции:

    Компании

    Объем экспорта в январе - сентябре 2025 года (млн долларов)

    Объем экспорта в январе - сентябре 2024 года (млн долларов)

    Разница в %

    ООО "Prime Cotton"

    90,8

    79,5

    14,21%

    ООО "Azerbaijan International Mining Company"

    84,9

    20

    324,5%

    ООО "Азербайджанское объединение по производству сахара"

    46,5

    32

    45,31%

    ЗАO "Baku Steel Company"

    44,9

    47,7

    -5,87%

    ООО "Export Stream"

    40,2

    0

    -

    ООО "STP Aluminium"

    31,5

    5,4

    483,33%

    ООО "UYTROP"

    29,1

    0

    -

    ЗАO "TABATERRA"

    28,3

    27,5

    2,91%

    ООО "P-AQRO"

    27,8

    25,6

    8,59%

    ООО "HOPER"

    22,9

    0

    -
