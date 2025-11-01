Названы лидеры Азербайджана по объему ненефтяного экспорта среди частных компаний
- 01 ноября, 2025
- 12:06
В январе-сентябре 2025 года 10 частных компаний в ненефтяном секторе Азербайджана осуществили экспорт на сумму 446,9 млн долларов, что на 88,01%, или на 209,7 млн долларов превышает аналогичный показатель 2024 года (237,7 млн долларов).
Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, за этот период крупнейшим экспортером ненефтяной продукции среди частных предприятий Азербайджана стало ООО "Prime Cotton".
Экспорт компании в указанный период составил 90,8 млн долларов США (рост на 14,21%, или на 11,3 млн долларов).
ТОП-10 крупнейших азербайджанских компаний-экспортеров ненефтяной продукции:
|
Компании
|
Объем экспорта в январе - сентябре 2025 года (млн долларов)
|
Объем экспорта в январе - сентябре 2024 года (млн долларов)
|
Разница в %
|
ООО "Prime Cotton"
|
90,8
|
79,5
|
14,21%
|
ООО "Azerbaijan International Mining Company"
|
84,9
|
20
|
324,5%
|
ООО "Азербайджанское объединение по производству сахара"
|
46,5
|
32
|
45,31%
|
ЗАO "Baku Steel Company"
|
44,9
|
47,7
|
-5,87%
|
ООО "Export Stream"
|
40,2
|
0
|
-
|
ООО "STP Aluminium"
|
31,5
|
5,4
|
483,33%
|
ООО "UYTROP"
|
29,1
|
0
|
-
|
ЗАO "TABATERRA"
|
28,3
|
27,5
|
2,91%
|
ООО "P-AQRO"
|
27,8
|
25,6
|
8,59%
|
ООО "HOPER"
|
22,9
|
0
|
-