    Azərbaycanın özəl şirkətləri arasında qeyri-neft ixracı həcminə görə liderlər açıqlanıb

    Biznes
    • 01 noyabr, 2025
    • 12:54
    Azərbaycanın özəl şirkətləri arasında qeyri-neft ixracı həcminə görə liderlər açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda 10 özəl şirkət 446,9 milyon ABŞ dolları məbləğində ixrac həyata keçirib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü (237,7 milyon ABŞ dolları) ilə müqayisədə 88,01 % və ya 209,7 milyon ABŞ dolları çoxdur.

    "Report"un İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu dövrdə Azərbaycanın özəl müəssisələri arasında qeyri-neft məhsullarının ən böyük ixracatçısı "Prime Cotton" MMC olub.

    Şirkətin qeyd edilən dövr ərzində ixracı 90,8 milyon ABŞ dolları (14,21 % və ya 11,3 milyon ABŞ dolları çox) təşkil edib.

    Azərbaycanın qeyri-neft məhsulları ixracatçısı olan TOP-10 şirkəti:

    Şirkət

    2025-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ixracın həcmi (milyon ABŞ dollar ilə)

    2024-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında ixracın həcmi (milyon ABŞ dollar ilə)

    Faiz fərqi

    "Prime Cotton" MMC

    90,8

    79,5

    14,21 %

    "Azerbaijan International Mining Company Limited" şirkətinin Azərbaycandakı nümayəndəliyi

    84,9

    20

    324,5 %

    "Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi" MMC

    46,5

    32

    45,31 %

    "Baku Steel Company" QSC

    44,9

    47,7

    -5,87 %

    "Export Stream" MMC

    40,2

    0

    -

    "STP Alüminium" MMC

    31,5

    5,4

    483,33 %

    "UYTROP" MMC

    29,1

    0

    -

    "Tabaterra" QSC

    28,3

    27,5

    2,91 %

    "P-Aqro" MMC

    27,8

    25,6

    8,59 %

    "Hoper" MMC

    22,9

    0

    -
    Azərbaycan qeyri-neft ixracı "Prime Cotton" MMC qeyri-neft məhsulları
    Названы лидеры Азербайджана по объему ненефтяного экспорта среди частных компаний

