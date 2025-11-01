Azərbaycanın özəl şirkətləri arasında qeyri-neft ixracı həcminə görə liderlər açıqlanıb
- 01 noyabr, 2025
- 12:54
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda 10 özəl şirkət 446,9 milyon ABŞ dolları məbləğində ixrac həyata keçirib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü (237,7 milyon ABŞ dolları) ilə müqayisədə 88,01 % və ya 209,7 milyon ABŞ dolları çoxdur.
"Report"un İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu dövrdə Azərbaycanın özəl müəssisələri arasında qeyri-neft məhsullarının ən böyük ixracatçısı "Prime Cotton" MMC olub.
Şirkətin qeyd edilən dövr ərzində ixracı 90,8 milyon ABŞ dolları (14,21 % və ya 11,3 milyon ABŞ dolları çox) təşkil edib.
Azərbaycanın qeyri-neft məhsulları ixracatçısı olan TOP-10 şirkəti:
|
Şirkət
|
2025-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında ixracın həcmi (milyon ABŞ dollar ilə)
|
2024-cü ilin yanvar-sentyabr aylarında ixracın həcmi (milyon ABŞ dollar ilə)
|
Faiz fərqi
|
"Prime Cotton" MMC
|
90,8
|
79,5
|
14,21 %
|
"Azerbaijan International Mining Company Limited" şirkətinin Azərbaycandakı nümayəndəliyi
|
84,9
|
20
|
324,5 %
|
"Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi" MMC
|
46,5
|
32
|
45,31 %
|
"Baku Steel Company" QSC
|
44,9
|
47,7
|
-5,87 %
|
"Export Stream" MMC
|
40,2
|
0
|
-
|
"STP Alüminium" MMC
|
31,5
|
5,4
|
483,33 %
|
"UYTROP" MMC
|
29,1
|
0
|
-
|
"Tabaterra" QSC
|
28,3
|
27,5
|
2,91 %
|
"P-Aqro" MMC
|
27,8
|
25,6
|
8,59 %
|
"Hoper" MMC
|
22,9
|
0
|
-