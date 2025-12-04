Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Назначен председатель правления Азербайджанского фонда развития бизнеса

    Бизнес
    04 декабря, 2025
    11:49
    Назначен председатель правления Азербайджанского фонда развития бизнеса

    В Азербайджанском фонде развития бизнеса, действующего при Министерстве экономики, произведено новое назначение.

    Как стало известно Report, председателем правления фонда назначен Ульви Эльдар оглы Мансуров.

    Ульви Мансуров родился в 1983 году в Баку, получил степень бакалавра и магистра в Азербайджанском государственном экономическом университете, в 2015 году - степень MBA в Бизнес-школе Университета Уорвика в Великобритании, а в 2024 году - докторскую степень по бизнес-управлению в том же университете.

    Свою трудовую деятельность У.Мансуров начал в Международном банке Азербайджана, где занимал различные должности до 2012 года. В 2012 году возглавил правление Bank Technique, в 2015 году стал заместителем председателя правления МБА.

    С 2020 года до нового назначения занимал должность исполнительного директора "Азербайджанской инвестиционной компании".

    Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fonduna sədr təyin edilib
    Chairman appointed to Azerbaijan Business Development Fund
