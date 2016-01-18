​Натиг Ширинов: Концептуальных изменений в законодательстве в связи с продажей алкогольных напитков за наличные не предусмотрено

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Концептуальных изменений в законодательстве в связи с продажей алкогольных напитков за наличные не предусмотрено. Как сообщает Report, об этом сказал глава департамента налоговой политики и стратегических исследований министерства налогов Натиг Ширинов: "Могут быть введены некоторые льготы".

По словам Н.Ширинова, право внесения поправки в законодательство принадлежит парламенту, а право утверждения этой поправки - главе государства, поэтому следует ждать соответствующих поправок.

Отвечая на вопрос Report о том, будет ли выплачиваться налог с продажи квартиры в новостройках, на которую выписка была получена после 5 лет проживания согласно контракту с ЖСК и проданной сразу после ее получения, Н.Ширинов отметил, что в таких случаях данные лица будут привлечены к уплате налогов: "Если лицо проживает в новостройке на основе контракта с ЖСК более 5 лет и продает квартиру сразу после получения выписки, он привлекается к уплате налогов, поскольку не имеет документов об официальной регистрации на тот период".