    • 29 октября, 2025
    • 16:44
    Наталья Петкевич: Беларусь заинтересована в реализации совместных проектов с Азербайджаном

    Беларусь заинтересована в реализации совместных проектов с Азербайджаном.

    Об этом, отвечая на вопрос Report, заявила вице-премьер Беларуси Наталья Петкевич.

    По словам вице-премьера, Беларусь приветствует стремление Азербайджана к созданию собственных национальных продуктов и товаров и готова оказать поддержку в этом направлении.

    Она также отметила, что ее страна заинтересована в продолжении тесного сотрудничества с Азербайджаном, не ограничиваясь агрогородком в Гызыл Кенгерли.

    "Когда мы говорим о строительстве агрогородка, то понимаем, что все работы будут осуществляться с участием местных специалистов. <...> И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы не разово прийти, а реализовать здесь все совместные проекты", - сказала она.

    Петкевич отметила, что сегодня ей представилась возможность оценить один из таких продуктов - лифт, который был произведен совместно Азербайджаном и Беларусью и установлен в жилом комплексе в городе Агдаме.

    По ее словам, есть все перспективы для того, чтобы сотрудничество на этих территориях, стало очень продуктивным и многогранным.

