    Baş nazirin müavini: Belarus Azərbaycanla birgə layihələrin həyata keçirilməsində maraqlıdır

    Biznes
    • 29 oktyabr, 2025
    • 16:50
    Baş nazirin müavini: Belarus Azərbaycanla birgə layihələrin həyata keçirilməsində maraqlıdır

    Belarus Azərbaycanla birgə layihələrin həyata keçirilməsində maraqlıdır.

    Bu barədə "Report"un sualını cavablandırarkən Belarus Baş nazirinin müavini Natalya Petkeviç bildirib.

    Xəbər yenilənir

    Наталья Петкевич: Беларусь заинтересована в реализации совместных проектов с Азербайджаном

