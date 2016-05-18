Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ "Как гражданин Азербайджана, я не хотел бы, чтобы в стране функционировали казино. Однако они могут пополнить бюджет".

Как передает Report, об этом заявил журналистам замминистра налогов Сахиб Алекперов.

С.Алекперов отметил, что министерство налогов - исполнительный орган, и если законодательный орган примет решение об открытии казино, министерство готово обеспечить его исполнение.

Замминистра также прокомментировал вопрос предоставления налоговых льгот туристическому сектору: "Если будет поднят вопрос об освобождении туристического сектора от налогообложения, он может быть рассмотрен. На этот шаг можно пойти, если это будет соответствовать социально-экономической политике страны".

Начальник Главного управления налоговой политики минналогов Самира Мусаева заявила, что министерство подготовило соответствующий законопроект об электронной торговле: "Год назад министерством подготовлен и представлен правительству законопроект об электронной торговле. Проект встречен положительно".

Заместитель министра налогов Илькин Велиев сообщил, что за четыре месяца текущего года налоговые отчисления банковского сектора Азербайджана сократились на 30% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.