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    Налажен импорт цветов из Колумбии в Азербайджан

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Налажен импорт цветов из Колумбии в Азербайджан. 

    Как сообщили  Report в посольстве Колумбии в Азербайджане, колумбийские цветы поставляются в Баку с начала первого квартала этого года. 

    В посольстве сообщили, что в Азербайджан за неделю импортируется более одной тонны разных сортов колумбийских цветов: помпоны, альстромерии, хризантемы, розы, клавеллы и гипсофилы.

    В посольстве Колумбии отметили, что это лишь первый шаг в вопросе расширения импорта колумбийских цветов в этот регион, и в будущем планируется увеличить поставки цветов в Азербайджан. 

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