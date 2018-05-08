Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Налажен импорт цветов из Колумбии в Азербайджан.

Как сообщили Report в посольстве Колумбии в Азербайджане, колумбийские цветы поставляются в Баку с начала первого квартала этого года.

В посольстве сообщили, что в Азербайджан за неделю импортируется более одной тонны разных сортов колумбийских цветов: помпоны, альстромерии, хризантемы, розы, клавеллы и гипсофилы.

В посольстве Колумбии отметили, что это лишь первый шаг в вопросе расширения импорта колумбийских цветов в этот регион, и в будущем планируется увеличить поставки цветов в Азербайджан.