Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    Национальный эталон времени Азербайджана признан на международном уровне

    Бизнес
    • 18 ноября, 2025
    • 10:57
    Национальный эталон времени Азербайджана признан на международном уровне

    Азербайджан получил международное подтверждение своего Национального эталона времени UTC (AZ).

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, данные Азербайджанского метрологического института (AzMİ) впервые признаны Международным бюро мер и весов (BIPM).

    Лаборатория времени и частоты AzMİ теперь регулярно передает сведения о расхождениях между национальным временем и спутниковыми системами непосредственно в BIPM, что делает Азербайджан одной из стран, официально участвующих в формировании Координированного всемирного времени (UTC).

    Лаборатория была модернизирована в рамках Стратегии социально-экономического развития 2022–2026 гг. и оснащена высокоточными цезиевыми атомными часами, спутниковыми приемниками и системой распределения времени по протоколу NTP.

    Утверждение UTC (AZ) повысит надежность и независимость критически важных сфер - финансов, телекоммуникаций, транспорта и энергетики - от внешних источников времени, а также создаст базу для дальнейшего развития исследований в области метрологии времени.

    Национальный эталон времени UTC AzMI Международное бюро мер и весов
    Azərbaycanın Milli Etalon Vaxtı beynəlxalq səviyyədə təsdiqlənib
    Azerbaijan's national time standard recognized internationally

    Последние новости

    11:31

    В Армении 5 человек обвиняются в даче взяток во время выборов в Вагаршапате

    В регионе
    11:25
    Фото

    Материалы о Западном Азербайджане предложено публиковать на иностранных языках

    Внешняя политика
    11:18

    Президент Азербайджана поздравил латвийского коллегу

    Внешняя политика
    11:13

    Ильхам Алиев поздравил Султана Омана

    Внешняя политика
    11:11

    Эксперт: США укрепят позиции на Южном Кавказе благодаря проекту TRIPP

    Внешняя политика
    11:04

    Золото подешевело на фоне неопределенности по ставке ФРС США

    Финансы
    10:58

    AZAL увеличил частоту полетов по более чем 20 международным направлениям

    Инфраструктура
    10:57

    Национальный эталон времени Азербайджана признан на международном уровне

    Бизнес
    10:53

    Фархад Мамедов: Баку и Ереван - оба поддерживают двусторонний формат мирного процесса

    Внешняя политика
    Лента новостей