Национальный эталон времени Азербайджана признан на международном уровне

Азербайджан получил международное подтверждение своего Национального эталона времени UTC (AZ).

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, данные Азербайджанского метрологического института (AzMİ) впервые признаны Международным бюро мер и весов (BIPM).

Лаборатория времени и частоты AzMİ теперь регулярно передает сведения о расхождениях между национальным временем и спутниковыми системами непосредственно в BIPM, что делает Азербайджан одной из стран, официально участвующих в формировании Координированного всемирного времени (UTC).

Лаборатория была модернизирована в рамках Стратегии социально-экономического развития 2022–2026 гг. и оснащена высокоточными цезиевыми атомными часами, спутниковыми приемниками и системой распределения времени по протоколу NTP.

Утверждение UTC (AZ) повысит надежность и независимость критически важных сфер - финансов, телекоммуникаций, транспорта и энергетики - от внешних источников времени, а также создаст базу для дальнейшего развития исследований в области метрологии времени.