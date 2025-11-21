Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    В проекты в промзонах в регионах Азербайджана дополнительно вложат более 1 млрд манатов

    Бизнес
    • 21 ноября, 2025
    • 14:21
    В проекты в промзонах в регионах Азербайджана дополнительно вложат более 1 млрд манатов

    В проекты, реализуемые в промышленных зонах в регионах Азербайджана, планируется дополнительно вложить 1 млрд 129 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения поправок в Налоговый кодекс и 16 законов, входящих в бюджетный пакет на 2026 год.

    По его словам, по линии Фонда развития бизнеса за 10 месяцев этого года было выделено 290 млн манатов кредитных средств: "66% этих средств, то есть примерно 193 млн манатов, были направлены в региона страны, за исключением Баку и Абшеронского экономического района. Речь идет о 5 800 региональных проектах. То есть мы направили средства на более чем 5 000 проектов в регионах. Общая стоимость этих проектов составляет 655 млн манатов".

    Замминистра подчеркнул, что за исключением Сумгайытского и Балаханского промышленных парков, в промзоны в регионах было инвестировано 80 млн манатов.

    Эльнур Алиев Промзоны Бюджетный пакет
    Regionlarda sənaye zonalarındakı layihələrə əlavə 1 milyard manatdan çox investisiya qoyulacaq

    Последние новости

    15:02

    Токаев: Казахстан готов принять участие в продвижении мирного процесса между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    15:02

    Истребитель индийских ВВС разбился на Dubai Airshow 2025

    Другие страны
    15:01

    Йоханн Вадевульф: План США по Украине является одним из перечней вариантов

    Другие страны
    14:59

    Грузия обнародовала стоимость импорта природного газа из Азербайджана

    Энергетика
    14:58

    СМИ: IHC заинтересован в покупке иностранных активов "Лукойла"

    Энергетика
    14:57

    Премьер Армении заявил о важной роли Казахстана в переговорах с Азербайджаном

    Внешняя политика
    14:56

    В октябре Грузия увеличила закупки нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в 354 раза

    Энергетика
    14:56
    Фото

    Переселившимся в село Хоровлу вручены ключи от квартир

    Внутренняя политика
    14:56
    Видео

    Haber Global получил пять наград на международном конкурсе в Анкаре

    Медиа
    Лента новостей