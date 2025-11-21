В проекты в промзонах в регионах Азербайджана дополнительно вложат более 1 млрд манатов

В проекты, реализуемые в промышленных зонах в регионах Азербайджана, планируется дополнительно вложить 1 млрд 129 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения поправок в Налоговый кодекс и 16 законов, входящих в бюджетный пакет на 2026 год.

По его словам, по линии Фонда развития бизнеса за 10 месяцев этого года было выделено 290 млн манатов кредитных средств: "66% этих средств, то есть примерно 193 млн манатов, были направлены в региона страны, за исключением Баку и Абшеронского экономического района. Речь идет о 5 800 региональных проектах. То есть мы направили средства на более чем 5 000 проектов в регионах. Общая стоимость этих проектов составляет 655 млн манатов".

Замминистра подчеркнул, что за исключением Сумгайытского и Балаханского промышленных парков, в промзоны в регионах было инвестировано 80 млн манатов.