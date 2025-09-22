Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    На форуме AIIF 2025 подписаны соглашения на сумму более $5,5 млрд

    Бизнес
    22 сентября, 2025
    • 16:30
    На форуме AIIF 2025 подписаны соглашения на сумму более $5,5 млрд

    В рамках проходящего в Баку I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF 2025) подписаны соглашения на сумму более $5,5 млрд.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

    По его словам, завтра также ожидается подписание ряда важных документов.

    Министр подчеркнул важность сегодняшнего мероприятия.

    "Как логический результат документа, подписанного 8 августа президентом Ильхамом Алиевым, президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, расширяются возможности для повышения экономической активности на Южном Кавказе. Глядя на количество и качество участников форума, становится ясно, на каком уровне находится интерес к бизнесу в Азербайджане. С политической точки зрения форум проводится под патронажем Ильхама Алиева".

    Напомним, что Форум завершит свою работу завтра.

    AIIF-2025 çərçivəsində imzalanmış sazişlərin dəyəri açıqlanıb
    Agreements exceeding $5.5 billion signed at AIIF 2025

