İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    AIIF-2025 çərçivəsində imzalanmış sazişlərin dəyəri açıqlanıb

    Biznes
    • 22 sentyabr, 2025
    • 16:22
    AIIF-2025 çərçivəsində imzalanmış sazişlərin dəyəri açıqlanıb
    Mikayıl Cabbarov

    Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF-2025) çərçivəsində dəyəri 5,5 milyard ABŞ dollarından çox olan sazişlər imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov bildirib.

    Onun sözlərinə görə, sabah da bir sıra vacib sənədlər imzalanacaq: "Həmin sənədlər investisiya layihələrini əhatə edəcək".

    Nazir qeyd edib ki, bugünkü tədbir önəmlidir: "Avqustun 8-də Prezident İlham Əliyevin, ABŞ Prezidenti Donald Trampın və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın imzaladığı sənədin məntiqi nəticəsi kimi Cənubi Qafqazda iqtisadi fəallığın artırılması üçün imkanlar genişlənməkdədir. Forumun iştirakçıların sayına və keyfiyyətinə nəzər saldıqda Azərbaycanda biznes üçün marağın hansı səviyyədə olduğu aydın görünür. Siyasi nöqteyi-nəzərdən forum İ.Əliyevin himayəsi altında həyata keçirilir".

    Xatırladaq ki, Forum işini sabah yekunlaşdıracaq.

    AIIF 2025 Mikayıl Cabbarov saziş
    На форуме AIIF 2025 подписаны соглашения на сумму более $5,5 млрд
    Agreements exceeding $5.5 billion signed at AIIF 2025

    Son xəbərlər

    17:19

    "Bank of Baku"dan SƏHİYYƏ, TİBB işçiləri üçün 50 000 manata qədər KOMİSSİYASIZ kredit

    Digər
    17:17

    Azərbaycanın neft-qaz sektoruna qoyulmuş xarici investisiyaların dəyəri açıqlanıb

    Energetika
    17:11

    Sabah İmişli və Saatlıda 2500-dən çox abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    17:06

    Əli Əsədov Laosun Baş prokuroru ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    17:04
    Foto

    Mingəçevirdə "Olimpiya Ümidləri" beynəlxalq karate turniri təşkil olunub

    Fərdi
    16:59

    Putin TŞ üzvləri ilə miqrasiya məsələlərini müzakirə edib

    Region
    16:56

    EBRD Azərbaycanda islahatların katalizatoru olmağa köklənib

    Maliyyə
    16:55

    Macarıstan şirkətləri Qarabağın bərpasına investisiya yatırmağa hazırdırlar

    Qarabağ
    16:46

    Mikayıl Cabbarov: "AIIF ənənəvi xarakter daşıyacaq"

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti