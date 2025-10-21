Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    МВФ видит в мирном соглашении между Баку и Ереваном потенциал для экономсотрудничества в регионе CCA

    Бизнес
    • 21 октября, 2025
    • 12:49
    Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном могло бы открыть путь к более широкой региональной кооперации и интеграции.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Международный валютный фонд (МВФ).

    Согласно отчету МВФ, в странах региона Центральная Азия и Кавказ (CCA) фискальная политика в целом будет экспансионистской в 2025 году, однако с 2026 года ожидается переход к сдерживающему курсу.

    "Этому будет способствовать сокращение капитальных расходов в Азербайджане и проведение фискальных реформ, направленных на увеличение ненефтяных доходов в Казахстане.

    Основными исключениями станут Кыргызстан и Таджикистан, где фискальная политика, как прогнозируется, останется экспансионистской в среднесрочной перспективе, в основном из-за роста капитальных расходов", - подчеркивает Валютный фонд.

    В документе также отмечается, что среднесрочные темпы экономического роста в регионе CCA могут превысить текущие прогнозы, если положительные эффекты недавних событий, главным образом связанных с последствиями конфликта в Украине и долгосрочными инфраструктурными инвестициями, окажутся более устойчивыми, чем ожидается.

    Это, по оценке экспертов фонда, может повысить потенциальный ВВП стран региона выше базового уровня.

    МВФ прогнозирует экономический рост в регионе CCA в текущем году на уровне 5,6%, в 2026 году - 4,7%, а в 2030 году - 4%. В странах-экспортерах нефти темпы роста ВВП в 2025 году ожидаются на уровне 4,9%, в 2026 году - 4%, а в 2030 году - 3,1%.

    Экономический рост в странах-импортерах нефти, по прогнозам, составит 6,8% в 2025 году, 5,7% в 2026 году и 5,4% в 2030 году.

    Азербайджан Армения МВФ CCA Казахстан Кыргызстан Таджикистан
