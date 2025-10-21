İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    IMF Bakı və İrəvan arasında sülh sazişində CCA regionunda iqtisadi əməkdaşlıq üçün potensial görür

    Biznes
    • 21 oktyabr, 2025
    • 16:51
    IMF Bakı və İrəvan arasında sülh sazişində CCA regionunda iqtisadi əməkdaşlıq üçün potensial görür

    Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi daha geniş regional əməkdaşlıq və inteqrasiya üçün yol aça bilər.

    Bu barədə "Report" Beynəlxalq Valyuta Fonduna (IMF) istinadən xəbər verir.

    IMF-in hesabatına görə, Mərkəzi Asiya və Qafqaz (CCA) regionu ölkələrində fiskal siyasət 2025-ci ildə ümumiyyətlə ekspansionist olacaq, lakin 2026-cı ildən məhdudlaşdırıcı kursa keçid gözlənilir.

    "Buna Azərbaycanda kapital xərclərinin azaldılması və Qazaxıstanda qeyri-neft gəlirlərinin artırılmasına yönəlmiş fiskal islahatların həyata keçirilməsi töhfə verəcək. Əsas istisnalar Qırğızıstan və Tacikistan olacaq. Burada fiskal siyasətin orta müddətli perspektivdə ekspansionist olaraq qalacağı proqnozlaşdırılır. Buna əsasən kapital xərclərinin artması səbəb olacaq", - IMF vurğulayır.

    Sənəddə həmçinin qeyd olunur ki, CCA regionunda orta müddətli iqtisadi artım templəri cari proqnozları üstələyə bilər. Buna isə uzunmüddətli infrastruktur investisiyaları və Ukraynadakı münaqişənin nəticələri ilə bağlı son hadisələrin müsbət təsirlərinin daha davamlı olması kömək edə bilər.

    IMF ekspertlərinin qiymətləndirməsinə görə, bu, region ölkələrinin potensial ÜDM-ni baza səviyyəsindən yuxarı qaldıra bilər.

    IMF cari ildə CCA regionunda iqtisadi artımın 5,6 %, 2026-cı ildə 4,7 %, 2030-cu ildə isə 4 % olacağını proqnozlaşdırır. Neft ixrac edən ölkələrdə ÜDM artım tempi 2025-ci ildə 4,9 %, 2026-cı ildə 4 %, 2030-cu ildə isə 3,1 % gözlənilir.

    Neft idxal edən ölkələrdə iqtisadi artımın 2025-ci ildə 6,8 %, 2026-cı ildə 5,7 % və 2030-cu ildə 5,4 % təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır.

    Beynəlxalq Valyuta Fondu Ermənistan Azərbaycan CCA
    МВФ видит в мирном соглашении между Баку и Ереваном потенциал для экономсотрудничества в регионе CCA
    IMF sees potential in Baku-Yerevan peace deal for economic co-op in CCA region

    Son xəbərlər

    17:02

    Edqars Skuya: "Latviyanın Azərbaycanda "yaşıl texnologiya"ların inkişafı ilə bağlı təklifləri var" - EKSKLÜZİV

    Energetika
    16:55

    Finlandiya Azərbaycanla bərpa olunan enerji üzrə əməkdaşlığa maraq göstərir

    Energetika
    16:52

    Dördqat dünya çempionu olan Azərbaycan güləşçisi karyerasını başa vurub

    Fərdi
    16:51

    IMF Bakı və İrəvan arasında sülh sazişində CCA regionunda iqtisadi əməkdaşlıq üçün potensial görür

    Biznes
    16:48

    Azərbaycanın aqrar sektorunda BOT modelinin tətbiqi 8 milyon manata başa gələcək

    İnfrastruktur
    16:47

    "Atletik"in baş məşqçisi: "Qarabağ" çox yaxşı komandadır"

    Futbol
    16:46
    Video

    "Haber Global" İlham Əliyevin Qazaxıstana dövlət səfəri ilə bağlı material hazırlayıb

    Region
    16:44

    Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri növbəti il Dünya Seriyasında bütün çəki dərəcələrində çıxış edəcək

    Fərdi
    16:42

    Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentləri "Alem.ai" Beynəlxalq Süni İntellekt Mərkəzində olublar

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti