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МВФ существенно ухудшит прогноз для мировой экономики в июльском докладе

МВФ существенно ухудшит прогноз для мировой экономики в июльском докладе Международный валютный фонд (МВФ) существенно ухудшит прогноз для мировой экономики в своем июльском докладе.
Бизнес
18 июля 2022 г. 13:25
МВФ существенно ухудшит прогноз для мировой экономики в июльском докладе

Международный валютный фонд (МВФ) существенно ухудшит прогноз для мировой экономики в своем июльском докладе.

Как передает Report cо ссылкой на Bloomberg, об этом заявила директор департамента стратегии, политики и анализа МВФ Сейла Пазарбасиоглу.

Рост цен на продукты питания и энергоресурсы, замедление притока капитала в emerging markets, продолжающаяся пандемия COVID-19 и ослабление экономического роста в Китае "серьезно осложняют" задачу по преодолению усиливающихся рисков, заявила она на одном из мероприятий встречи министров финансов и глав центробанков G20.

"Мы наблюдаем кризис за кризисом, которые действительно наносят удар по глобальной экономике", - отметила Пазарбасиоглу.

В апреле МВФ понизил прогноз роста мировой экономики на 2022 год до 3,6% с 4,4% из-за ситуации на Украине. В докладе, который будет опубликован в этом месяце, "мы существенно понизим наш прогноз", пообещала Пазарбасиоглу.

Руководитель отдела исследований Банка международных расчетов (BIS) Хён Сон Шин заявил на том же мероприятии, что "путь мировой экономики к "мягкой посадке" сужается".

МВФ опубликует очередной прогноз для мировой экономики 26 июля.

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